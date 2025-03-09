Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor- Göztepe: 3-1

        STAT:4 EylülHAKEMLER: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Samet ÇavuşSİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor- Göztepe: 3-1
        ABONE OL

        STAT:4 Eylül

        HAKEMLER: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Samet Çavuş

        SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko (Dk.75 Emirhan), Uğur, Koita, Moutousammy, Charisis (Dk.87 Ziya), Rodrigues (Dk.87 Menig), Efkan, Manaj (Dk.9 Simic) (Dk.33 Bekir Böke)

        GÖZTEPE: Lis, Bokele, Heilton, Koray, Nielsen, Dennis (Dk.64 Doğan), Miroshi (Dk.87 Tijanic), İsmail (Dk.78 Da Silva), Ahmed (Dk.46 Furkan), Juan (Dk.85 Kubilay), Matsuki (Dk.64 Silva)

        GOLLER: Dk.48 Charisis, Dk.66-77 Bekir Turaç(Sivasspor) - Dk.33 Matsuki (Göztepe)

        KIRMIZI KART: Dk.43 Koray (Göztepe)

        SARI KARTLAR: Ziya, Charisis, Ali Şaşal, Radakovic (Sivasspor) - Nielsen, Miroshi, İsmail (Göztepe)

        Süper Lig'in 27'nci haftasında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Charisis ve Bekir'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyetle tanıştı. Sivasspor 21'inci haftadaki Kayserispor maçının ardından 5 hafta sonra yeniden galibiyetle tanıştı.

        2'nci dakikada sağ kanattan Efkan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Koita kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

        3'üncü dakikada sol kanattan Efkan'ın ceza alanına gönderdiği ortada Manaj kafayı vurdu, üst direğe çarpan top kale içine düştü. Topun tamamının çizgiyi geçmediği gerekçesiyle gol kararı çıkmadı. Pozisyonda Koray ile çarpışan ve bilincini kaybeden Manaj, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        19'uncu dakikada İsmail'in soldan ortasında ceza alanında Miroshi'nin kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

        32'nci dakikada, sakatlanan Manaj'ın yerine oyuna giren Simic de takım arkadaşı Efkan ile çarpıştığı pozisyonda sakatlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        33'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Miroshi son çizgiye inerek topu içeriye doğru çevirdi. Arka direkte Matsuki'nin sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        43'üncü dakikada Göztepe'de sarı kartı bulunan Koray Günter, Koita'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        47'nci dakika ceza alanı dışından Efkan'ın şutunu kaleci Lis çeldi.

        48'inci dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Uğur ceza alanına ortaladı. Rodrigues'in kafayla arkaya sektirdiği top, Koita'dan müsait durumdaki Charisis'e gitti. Onun plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

        53'üncü dakikada orta alandan aldığı topla hareketlenen Efkan, önü boşalınca boş pozisyonda kaleyi denedi, top üstten auta gitti.

        55'inci dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında Koita kafa vuruşunu yaptı, top direğin hemen üstünden auta gitti.

        65'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat ortaya yönelip kaleye sert vurdu, içeri hareketlenen Bekir'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 2-1.

        77'nci dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatan hareketlenen Uğur'un pasında ceza alanında topu kontrol edip kaleye yüzünü dönen Bekir'in vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 3-1.

        Karşılaşma 3-1 sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Sivas'ta polisten kadın sürücülere hediye
        Sivas'ta polisten kadın sürücülere hediye
        Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas'ta CHP teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Sivas'ta CHP teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Zara'da vatandaşlar iftar sofralarında üniversite öğrencilerini ağırlıyor
        Zara'da vatandaşlar iftar sofralarında üniversite öğrencilerini ağırlıyor