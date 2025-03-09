Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu etkili oldu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
Avustralya'da, Alfred Tropikal Siklonu nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 300 binden fazla ev elektriksiz kaldığını, bu kesintilerinden en az 750 bin kişinin etkilendiğini tahmin ettiklerini bildirdi
Avustralya'da, hızı "kategori 1" seviyesine düşen Alfred Tropikal Siklonu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Queensland eyaletinde 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığı bildirildi.
Yetkililer, Avustralya’da Alfred Tropikal Siklonu nedeniyle Queensland eyaletinde 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığını açıklayarak, bu kesintilerinden en az 750 bin kişinin etkilendiğini tahmin ettiklerini duyurdu.
Başbakan Anthony Albanese, 13 Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) personelinin sert hava koşulları sebebiyle ciddi şekilde yaralandığını belirtti.
Meteoroloji yetkilileri ise 700 milimetreye kadar yağmur ve yıkıcı rüzgarların pazartesi gününe kadar devam etmesini beklediklerini bildirdi.
Alfred Tropikal Siklonu
Avustralya'da 6 Mart'ta Alfred Tropikal Siklonu'nun doğudaki Queensland ve NSW eyaletlerine yaklaşması sebebiyle bölgedeki okullar tatil edilmiş, toplu taşıma hizmetleri askıya alınmıştı.
Alfred'in 1974'te Gold Coast'ı vuran ve sellere yol açan Zoe'dan bu yana ülkenin en kalabalık şehirlerinden Brisbane'in yakınlarından geçen ilk siklon olacağı öngörülmüştü. Öte yandan hızını azaltan Alfred Tropikal Siklonu, Brisbane'nin doğusundaki Moreton Adası'nda "kategori 1" şiddetinde karaya vurmuştu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.