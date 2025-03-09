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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:44
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Samet Çavuş

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Koita, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Manaj (Dk. 9 Simic - Dk. 33 Bekir Turaç Böke)

        Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis, Miroshi, İsmail Köybaşı, Ahmed Ildız, Juan, Matsuki

        Gol: Dk. 33 Matsuki (Göztepe)

        Kırmızı kart: Dk. 43 Koray Günter (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Nielsen, Dk. 42 Miroshi (Göztepe), Dk. 43 Charisis (Net Global Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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