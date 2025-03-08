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        Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü videolu mesajla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:02
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        Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü videolu mesajla kutladı.

        Çalımbay ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, verdikleri mesajlarla kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

        Çalımbay, mesajında, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkati çekerek, "Bütün kadınlarımız güçlüdür. Onun için bütün kadınlarımıza saygı duymamız gerekiyor. Onların varlığı her zaman bizi çok iyi yerlere getirir." ifadelerini kullandı.

        Futbolculardan Rey Manaj, mesajında, "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." derken, Uğur Çiftçi ise "Başta annem ve eşim olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

        Charis Charisis, "Kadın varsa hayat var." mesajıyla Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, Emrah Başsan da "Kadınlar geleceğin mimarıdır. Kadın hayattır." paylaşımında bulundu.

        Futbolculardan Uros Radakovic, "Kadınlar her gün özeldir.", Tolga Ciğerci, "Kadınların olduğu her yer güzeldir.", Djordje Nikolic, "Kadın, sevgi ve emeğin adıdır.", Emirhan Başyiğit, "Sevgiyle ve saygıyla 8 Mart gününüz kutlu olsun.", Arda Erdursun, "Kadınlar güçlüdür, kadınlar vazgeçilmezdir.", Emre Gökay, "Kadınlarımız bir gün değil, her gün özeldir." ve Fode Koita, "Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar." mesajlarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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