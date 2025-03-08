Şarkışla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla söyleşi düzenlendi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla söyleşi programı düzenlendi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla söyleşi programı düzenlendi.
Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Noyan Yalman, "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" başlıklı sunum yaptı.
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Öz'ün "Çalışma Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı ve Ayrımcılığa Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar" konulu söyleşisinde, Dr. Emine Özdamar ise "Aile Hukukunda Kadının Konumu" başlıklı sunum gerçekleştirdi.
Program, soru-cevap bölümü ve hediye takdimiyle sona erdi.
Söyleşiye, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Ertugay, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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