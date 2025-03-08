Şarkışla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla söyleşi düzenlendi

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Öz'ün "Çalışma Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı ve Ayrımcılığa Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar" konulu söyleşisinde, Dr. Emine Özdamar ise "Aile Hukukunda Kadının Konumu" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Noyan Yalman, "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" başlıklı sunum yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.