Kanada Başbakanı Trudeau: Ben bir siyonistim
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa'da düzenlenen "Antisemitizmle Mücadele Ulusal Forumu"nda açıklamalarda bulundu. Trudeau "Ben bir siyonistim." dedi.
Giriş: 07.03.2025 - 20:21 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:21
Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlenen "Antisemitizmle Mücadele Ulusal Forumu"nda konuştu.
7 Ekim 2023'ten bu yana antisemitizmde artış görüldüğünü savunan Trudeau, bu gelişmenin normal olmadığını ifade etti.
Trudeau, "Kanada'da hiç kimse kendisine Siyonist demekten korkmamalıdır. Ben bir Siyonistim." diye konuştu.
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