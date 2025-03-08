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        Sık sık arızalanan robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde parçaladı

        SİVAS'ta 2 yıl önce aldığı robot süpürge sürekli arızalanan Turgay Abuş (39), alışverişi yaptığı mağazanın önünde, cihazı parçaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 08:43 Güncelleme: 08.03.2025 - 08:45
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        Sık sık arızalanan robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde parçaladı
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        SİVAS'ta 2 yıl önce aldığı robot süpürge sürekli arızalanan Turgay Abuş (39), alışverişi yaptığı mağazanın önünde, cihazı parçaladı.

        Turgay Abuş, 2023 yılında kentteki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı. İddiaya göre, Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı. Süpürge 2 yıl içinde 10 kez arızalandı. Abuş, robot süpürgeyi her arızasında yenisiyle değiştirilmesi için servise gönderdi ancak sonuç alamadı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Abuş, buradan da yaklaşık 3 aydır cevap alamayınca, alışveriş yaptığı mağazanın önüne gidip, süpürgeyi parçaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Turgay Abuş, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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