BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta iftar programında konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşları ve bütün dünya devletlerini buna karşı bir ortak duruş sergilemeye davet ediyorum. Türkiye elbette tedbirlerini almaktadır, kendi güvenliğini ve vatandaşının güvenliğini önceleyecektir." dedi.



Destici, partisinin Sivas Merkez İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş'i vefatlarının 17. yılında rahmetle andı.



28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümüne ilişkin Destici, 1997'de seçilmiş hükümete ve milli iradeye karşı postmodern bir darbe gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Darbenin her türlüsünü kınadıklarını ve o günleri unutmamaları gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle konuştu:



"O günün zihniyetinde ve o gün darbeyi yapanların zihniyeti hala Türkiye'de vardır. Ellerine bir imkan geçse aynısını yapacaklarından emin olabilirsiniz. Onun için biz birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi muhafaza etmeliyiz. Kimliğimize de inançlarımıza da sahip çıkmalıyız. Allah bu millete ne 1960 ne 1980 ne 28 Şubat, ne 27 Nisan muhtırası ne de 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Bir kere daha söylüyoruz. Hakimiyet Allah'ın, irade milletidir. Allah kendi hakimiyetine kimseyi bulaştırmaz. Ona zaten kimsenin gücü yetmez ama bizim beklentimiz ve davamız da milletin iradesinde hiçbir güç olmamalı ve herkes milletin iradesine ram olmalıdır."



- "Tek dertleri var, kendi çıkarları ve İsrail'in güvenliği"



Destici, Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu belirterek, özellikle savunma sanayisinde güçlü olunması gerektiğine dikkati çekti.



ABD'nin İsrail'le birlikte Gazze'de soykırım yaptığını ifade eden Destici, şöyle devam etti:



"100 bine yakın kardeşimizi şehit ettiler. Daha önce Lübnan'ı, Ürdün'ü, Suriye'yi ve İran'ı vurdu. Nerede BM? Bu gücü nereden alıyorlar? BM'nin hangi maddesi buna bu yetkiyi veriyor? Hiçbir yetkisi yok. Hiçbir uluslararası hukuka uygun değil ama gücüyle vuruyor. Güçlü olana dokunamıyor, tereddüt ediyor. Bugün tekrar İran'ı vurdu. Hem de görüşmelerin devam ettiği bir aşamada. Gerekçesi ne? Trump'ı dinliyorsun, İran Amerikan halkı için tehditmiş. İran nerede, Amerika nerede. İsrail için dese biraz anlaşılabilir. Efendim elinde nükleer silah yapacak uranyum varmış. Bu da yok. Efendim İran halkını özgürleştirecekmiş. Sen gittiğin hangi yere özgürlük götürdün? Afganistan'a mı Irak'a mı götürdün? Nereye götürdün? Onun için bunların hepsi palavra. Tek dertleri var, kendi çıkarları ve İsrail'in güvenliği. Nerede enerji, nerede zenginlik var, oraya göz koymuş vaziyetteler."



Destici, ABD ve İsrail'in Epstein dosyasını kapatmak ve gündemi değiştirmek için bunları yaptığını savundu.



Hepsinin boğazına kadar bu pisliğe battığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:



"Netanyahu'sundan Trump'ına kadar hepsi boğazına kadar batmış. Bugün okul bombalanıyor, 100'e yakın çocuk hayatını kaybediyor. İran da üsleri vurarak karşılık veriyor. İsrail'deki okulları vurmuyor. Bu saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. BM Genel Sekreteri başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşları ve bütün dünya devletlerini buna karşı bir ortak duruş sergilemeye davet ediyorum. Türkiye elbette tedbirlerini almaktadır, kendi güvenliğini ve vatandaşının güvenliğini önceleyecektir. Bu da hakkıdır. Burada alınacak en önemli güvenlik noktalarından birisi de Suriye'de olduğu gibi İran'dan ikinci bir göç dalgasına karşı daha tedbirli olmamız gerekiyor. Biliyorumki devletimiz de hükümetimiz de buna hazırlıklıdır ve inşallah Türkiye bu saldırganların saldırılarının durması için de elinden gelen gayreti gösterecek. Yine arabulucu rolünü en üst seviyede gerçekleştirecektir."

