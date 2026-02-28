Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz'den "28 Şubat" açıklaması

Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 28 Şubat "postmodern darbesi" nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.



Temiz, sendika binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın milletin inancına, değerlerine ve siyasi iradesine kasteden bir müdahale olduğunu söyledi.



Milli iradeyi yok etmek amacıyla 29 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat darbesini unutturmayacaklarını belirten Temiz, "Darbe sürecinde emperyalist güçlerin, bazı sermaye çevrelerinin, medya ve yüksek yargı mensuplarının bin yıl sürecek bir vesayet düzeni kurma iddiasıyla hareket etti. Bu karanlık plan milletin dirayetiyle boşa çıktı. Binlerce öğrencinin eğitim hakkı gasbedildi. 28 Şubat sürecinin sivil ve bürokratik ayağıyla tam anlamıyla hesaplaşılmalıdır. Giderilememiş tüm mağduriyetler ortadan kaldırılmalı, hak kaybı yaşayan tek bir kişi dahi bırakılmamalıdır. Sosyal paydaşların yer alacağı bir komisyon marifetiyle tüm mağduriyetler tespit edilerek telafi mekanizmaları işletilmelidir." ifadelerini kullandı.







