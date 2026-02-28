Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz'den "28 Şubat" açıklaması

        Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 28 Şubat "postmodern darbesi" nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 16:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz'den "28 Şubat" açıklaması

        Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 28 Şubat "postmodern darbesi" nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Temiz, sendika binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın milletin inancına, değerlerine ve siyasi iradesine kasteden bir müdahale olduğunu söyledi.

        Milli iradeyi yok etmek amacıyla 29 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat darbesini unutturmayacaklarını belirten Temiz, "Darbe sürecinde emperyalist güçlerin, bazı sermaye çevrelerinin, medya ve yüksek yargı mensuplarının bin yıl sürecek bir vesayet düzeni kurma iddiasıyla hareket etti. Bu karanlık plan milletin dirayetiyle boşa çıktı. Binlerce öğrencinin eğitim hakkı gasbedildi. 28 Şubat sürecinin sivil ve bürokratik ayağıyla tam anlamıyla hesaplaşılmalıdır. Giderilememiş tüm mağduriyetler ortadan kaldırılmalı, hak kaybı yaşayan tek bir kişi dahi bırakılmamalıdır. Sosyal paydaşların yer alacağı bir komisyon marifetiyle tüm mağduriyetler tespit edilerek telafi mekanizmaları işletilmelidir." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Jim Carrey'nin son hali şaşırttı
        Jim Carrey'nin son hali şaşırttı
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu

        Benzer Haberler

        Sivas İnsani Yardım Derneği olağan genel kurulunu yaptı
        Sivas İnsani Yardım Derneği olağan genel kurulunu yaptı
        Sivas'ta yağışlar sonrası Hafik Gölü'ndeki iskeleler su altında kaldı
        Sivas'ta yağışlar sonrası Hafik Gölü'ndeki iskeleler su altında kaldı
        Kış şartları, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarını olumsuz etkiledi
        Kış şartları, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarını olumsuz etkiledi
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ta kar nedeniyle 396 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Sivas'ta kar nedeniyle 396 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Zabıtadan istismar operasyonu, 24 dilenciye işlem yapıldı
        Zabıtadan istismar operasyonu, 24 dilenciye işlem yapıldı