        Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 28.02.2026 - 11:20
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından şehir beyaza büründü.

        Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

        Mesire alanında bulunan ve kar üzerinde yiyecek arayan evcil tavşanlar da dikkati çekti.

        Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

