Sivas'ta kar nedeniyle 396 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 396 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.
Giriş: 28.02.2026 - 11:00 Güncelleme:
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi sebebiyle 396 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü bölgelere öncelik veriliyor.
