Sivas'ta yağışlar sonrası Hafik Gölü'ndeki iskeleler su altında kaldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde karların erimesi ve sağanağın ardından su seviyesi yükselen Hafik Gölü'nde, restoranlara ait iskelelerin büyük bölümü su altında kaldı.





Bölgede karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen gölde iskeleler su altında kalırken, göl yatağından taşan sular ise tarım arazilerinin sınırlarına kadar dayandı.



Birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan gölde sazlıkların üzerinde bulunan sakar meke kuşları da dikkati çekti.



Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen göl, doğal yapısıyla büyük önem taşıyor.



