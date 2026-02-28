Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta yağışlar sonrası Hafik Gölü'ndeki iskeleler su altında kaldı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde karların erimesi ve sağanağın ardından su seviyesi yükselen Hafik Gölü'nde, restoranlara ait iskelelerin büyük bölümü su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta yağışlar sonrası Hafik Gölü'ndeki iskeleler su altında kaldı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde karların erimesi ve sağanağın ardından su seviyesi yükselen Hafik Gölü'nde, restoranlara ait iskelelerin büyük bölümü su altında kaldı.


        Bölgede karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen gölde iskeleler su altında kalırken, göl yatağından taşan sular ise tarım arazilerinin sınırlarına kadar dayandı.

        Birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan gölde sazlıkların üzerinde bulunan sakar meke kuşları da dikkati çekti.

        Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen göl, doğal yapısıyla büyük önem taşıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?

        Benzer Haberler

        Kış şartları, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarını olumsuz etkiledi
        Kış şartları, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarını olumsuz etkiledi
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ta kar nedeniyle 396 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Sivas'ta kar nedeniyle 396 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Zabıtadan istismar operasyonu, 24 dilenciye işlem yapıldı
        Zabıtadan istismar operasyonu, 24 dilenciye işlem yapıldı
        Sivas'ta kapalı yol sayısı 396'ya düştü
        Sivas'ta kapalı yol sayısı 396'ya düştü
        Sivas'ta 2025'te 7 bin 19 daireye yapı ruhsatı verildi Sivas'ta 2024 yılınd...
        Sivas'ta 2025'te 7 bin 19 daireye yapı ruhsatı verildi Sivas'ta 2024 yılınd...