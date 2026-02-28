Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas İnsani Yardım Derneği olağan genel kurulunu yaptı

        Sivas İnsani Yardım Derneği (İHH) olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 16:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas İnsani Yardım Derneği olağan genel kurulunu yaptı

        Sivas İnsani Yardım Derneği (İHH) olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

        Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve tek liste halinde gidilen genel kurulda Fatih Altun, yeni başkan seçildi.

        Altı yıldır yürüttüğü görevi Altun'a devreden Efe Zileli, derneğin yaptığı çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi.

        Altun da Zileli ve üyelere teşekkür ederek, "Almış olduğum bu bayrağı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Birçok coğrafya ve ülkeye yardım çalışmalarımız devam edecek." dedi.

        Genel kurul sonunda İHH Genel Merkez Teşkilat Başkanı Cihat Çelik ve Fatih Altun, Efe Zileli'ye plaket verdi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yağışlar sonrası Hafik Gölü'ndeki iskeleler su altında kaldı
        Sivas'ta yağışlar sonrası Hafik Gölü'ndeki iskeleler su altında kaldı
        Kış şartları, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarını olumsuz etkiledi
        Kış şartları, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarını olumsuz etkiledi
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ta kar nedeniyle 396 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Sivas'ta kar nedeniyle 396 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Zabıtadan istismar operasyonu, 24 dilenciye işlem yapıldı
        Zabıtadan istismar operasyonu, 24 dilenciye işlem yapıldı
        Sivas'ta kapalı yol sayısı 396'ya düştü
        Sivas'ta kapalı yol sayısı 396'ya düştü