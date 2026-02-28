Canlı
        Sivasspor, Serikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Sivasspor, Serikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Sivasspor, Serikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.


        Pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, günü duran top organizasyonlarıyla tamamladı.

        Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Serikspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın Serik İsmail Oğan Stadı'nda saat 13.30'da karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

