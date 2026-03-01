AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Ulaş'ta gençlerle iftarda bir araya geldi

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti Ulaş İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar programında gençlerle buluştu.



AK Parti İlçe Başkanı Fatih Karacalar ve partililer tarafından karşılanan Toy, iftar öncesi şehit aileleri ve engelli vatandaşları ziyaret etti.



Daha sonra ilçede bulunan bir lokantada gençlerle iftar yapan Toy, kendileriyle sohbet ederek fikir alış verişinde bulundu.



Ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Toy'a teşekkür eden Karacalar, şunları kaydetti:





"Ramazanın manevi ikliminde ilçemizi ziyaret ederek bizleri onurlandıran Rukiye Toy vekilimize gönülden teşekkür ediyorum. Gönüllere dokunan samimiyeti, hemşerilerimizle kurduğu içten diyalog ve ilçemizin meselelerine gösterdiği hassasiyet, bizlere güç ve umut veriyor. Sayın vekilimizin desteğiyle ilçemizin daha güçlü yarınlara emin adımlarla yürüyeceğine inancımız tamdır. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, edilen duaları kabul etsin, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."



