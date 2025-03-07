Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Net Global Sivasspor ile Göztepe 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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