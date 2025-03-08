Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girecek
Kırmızı-beyazlı ekipte, Göztepe maçı öncesi Emrah Başsan, Alex Pritchard, Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Mehmet Albayrak, Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları bulunuyor.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 24 puan topladı.
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