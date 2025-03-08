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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:24
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girecek

        Kırmızı-beyazlı ekipte, Göztepe maçı öncesi Emrah Başsan, Alex Pritchard, Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Mehmet Albayrak, Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları bulunuyor.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 24 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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