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        Ulaş'ta öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu

        Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:21
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        Ulaş'ta öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu
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        Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

        Ulaş İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, "Değerler Eğitimi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere ramazan kolisi hazırladı.

        Öğrenciler ve veliler gönüllülük esasına göre okula getirdikleri temel gıda maddelerini sınıf öğretmenleri koordinesinde paketleyip belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

        Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güçlü yaşanan ay olduğunu söyledi.

        Örnek davranışlarından dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Aydın, "Birlik, beraberlik ve yardımlaşma bilincinin güzel bir örneği sergilenen etkinlikte desteğini esirgemeyip emek veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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