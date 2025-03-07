Sivasspor-Göztepe maçı lise öğrencilerine de ücretsiz olacak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Net Global Sivasspor ile Göztepe arasında 9 Mart Pazar günü oynanacak maçın, kadınların ardından lise öğrencilerine de ücretsiz olacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Göztepe maçının lise öğrencilerine ücretsiz olacağı belirtildi.

Lise öğrencisi taraftarların Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribünü için Passolig sistemi üzerinden ücretsiz olarak bilet yükleterek stadyuma giriş yapabilecekleri aktarılan açıklamada, "Bilet yükleme işlemleri Passolig meydan gişesinden yapılacaktır. Öğrencilerin Passolig kartın vizesi olmalı ve ücretsiz biletler transfere kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın taraftarlar için Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü ve VIP Alt B Tribününe Passolig sistemi üzerinden ücretsiz bilet yükleme işlemlerinin devam ettiği anımsatıldı.