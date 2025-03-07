Akıncılar'da İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı

Akıncılar ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda Kaymakam Musa Türkmen başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Murat Sevinç ve ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının kurum amirleri katıldı.

Toplantıda kurumların işleyişi, kurumlararası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, resmi yazışma kurallarına dikkat edilmesi, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması, vatandaş memnuniyetinin sağlanması, insan odaklı hizmet anlayışının benimsenmesi konuları görüşüldü.