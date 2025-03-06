Egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda 4 yılan ve 1 tarantulaya el konuldu

SİVAS'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile polis ekiplerinin birlikte yaptığı çalışmada, kaçak egzotik hayvan ticareti yapan kişi yakalandı, çeşitli türde 4 yılan ve 1 tarantula ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak yılan satışı yapıldığı ihbarı üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada satışı yapılmak üzere getirilmiş 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 red tail boa yılanı ile 1 tliltocatl vagans tarantula ele geçirildi. Şüpheli hakkında idari işlem uygulanırken, yasa dışı olarak bulundurulan yılanlar ve tarantula Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nde muhafaza altına alındı.