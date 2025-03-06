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        Sivas'ta egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda 4 yılan ve 1 tarantula ele geçirildi

        Sivas'ta düzenlenen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda, 4 yılan ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:47 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:08
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        Sivas'ta egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda 4 yılan ve 1 tarantula ele geçirildi
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        Sivas'ta düzenlenen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda, 4 yılan ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyona ilişkin bilgi verdi.

        Çokçetin, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak yılan satışı ihbarı üzerine operasyon düzenlediğini belirtti.

        Operasyonda, 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildiğini ifade eden Çokçetin, kaçak hayvan ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli hakkında idari işlem uygulandığını bildirdi.

        Çokçetin, yasa dışı olarak bulundurulan yılanlar ve tarantula cinsi örümceğin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerine teslim edildiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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