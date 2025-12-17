Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta yaralı bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 16:13 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:13
        Sivas'ta yaralı bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı
        Sivas'ın Gürün ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gürün ilçesinde hayvanlarını otlatan duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yaralı yaban keçisinin, ekiplerin hızlı müdahalesiyle tedavi altına alındığını belirtti.

        Duyarlı davranışından dolayı vatandaşa teşekkür eden Çokçetin, "Veteriner hekimimizce sağlık kontrolleri yapılan ve gerekli tedavileri tamamlanan yaklaşık 5 yaşındaki yaban keçisi, iyileşme sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

