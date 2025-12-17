Sivas'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Sivas'ta suç örgütü kurarak tefecilik yapan ve 3,5 milyar lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapan ve mağdurların mallarına el koyarak yaklaşık 3,5 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İl merkezi ve Şarkışla ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "yağma", "tehdit" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 897 tabanca mermisi, çok sayıda dijital materyal, borç defterleri, çek defteri, çek ve senetler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Şarkışla Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.