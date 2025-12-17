Sivas'ta uzmanından kontrolsüz ekran kullanımı uyarısı

Sivas Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Beyza Karataş Bozok, kontrolsüz ekran kullanımının çocukluk çağında sessiz bir kriz haline geldiğini belirterek, aileleri yaşa uygun sınırlar konusunda net ve kararlı olma konusunda uyardı.

Bozok, yazılı açıklamasında, özellikle yaşamın ilk yıllarında ekranla tanışmanın çocuk gelişimi açısından ciddi riskler taşıdığını ifade etti.

Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda ekran kullanımının gereklilik olmadığına ve gelişimi olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Bozok, bu dönemde ekranın dil gelişimini, dikkat süresini ve ebeveyn-çocuk etkileşimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Okul öncesi dönemde ekran süresinin kontrolsüz şekilde artmasının çocuklarda davranış sorunlarına zemin hazırladığını aktaran Bozok, "2 ile 6 yaş arasındaki bir çocuk için ekranla geçirilen sürenin artması, oyun yoluyla öğrenmeyi ve sosyal gelişimi sınırlandırırken, aile-çocuk etkileşimini de sekteye uğratmaktadır." ifadesini kullandı.

İlkokul çağında ekranın çoğu zaman ödül ya da oyalanma aracı olarak kullanıldığını kaydeden Bozok, bunun akademik başarıyı doğrudan etkilediğine işaret ederek, "Bu yaş grubunda ekranın kontrolsüz kullanımı dikkat, öğrenme süreçleri ve okul motivasyonu üzerinde belirgin olumsuz etkilere yol açmaktadır." uyarısında bulundu.

Ergenlik döneminde ise riskin çok daha görünmez ama derin olduğunu belirten Bozok, sınırsız ekran kullanımının bağımlılık davranışlarını tetiklediğini ifade etti.

Bozok, ergenlerde ekran kullanımının denetimsiz hale gelmesinin ruh sağlığını olumsuz etkileyen bir risk faktör olduğunu ve bu durumun uyku bozuklukları, içe kapanma ve duygu durum sorunlarıyla yakından ilişkili olduğunu sözlerine ekledi.