Zara'da sanayi esnafına yönelik program düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, 40 yıl ve üzeri hizmet süresi bulunan sanayi esnafına yönelik program düzenlendi.

Zara Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu tarafından ilçede bir otelde düzenlenen programda, esnaflar bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Ali Atak'ın esnafa önlük hediye ettiği programda, Belediye Başkanı Fatih Çelik ise duvar saati hediye ederek mesleklerinde uzun ömürler diledi.

Programda konuşan Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Öztürk, "İlçemiz sanayisinde 40 yıl ve üzeri hizmet süresi bulunan esnaf sanatkarlarımızla bir araya gelerek, onların mesleklerindeki başarılarını ödüllendirmek istedik. Yarım asra yaklaşan bir mesleki hayat ve tecrübelerini emekli olup bir köşede oturmak yerine hala tezgahlarının başında icra etmeleri örnek alınacak bir davranıştır. Bizler de esnaflarımıza sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz." dedi.