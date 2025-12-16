Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Sivas'ta söyleşide konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 2026 ocak ayında saatte 225 kilometre hızla giden hızlı treni raylara indireceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 18:57 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:57
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Sivas'ta söyleşide konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 2026 ocak ayında saatte 225 kilometre hızla giden hızlı treni raylara indireceklerini söyledi.

        Boyraz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen kariyer söyleşisi programında yaptığı konuşmada, gençliğe önem veren bir kişi olduğunu belirtti.

        "Ulaştırma Festivali Projesi"ni geliştirdiklerini ve burada deneyim, tecrübe, bilgi paylaşımı yaptıklarını anlatan Boyraz, gençlere staj ve kariyer imkanları sunduklarını ifade etti.

        Boyraz, bakanlık olarak ulaşımın her aşamasında bir hikaye yazdıklarını vurgulayarak, bu yol arkadaşlığında gençlere ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

        Hızlı trenin önemine değinen Boyraz, "Hızlı tren setlerini yurt dışından ithal ediyorduk, inşallah yenisini biz yapıyoruz artık. Ocak ayında saatte 225 kilometre hızla giden hızlı trenimizi inşallah raylara indiriyoruz." dedi.

        Saatte 225 kilometre hızla gidecek trenin test sürüşlerinin ocak ayında Sakarya'da başlayacağını müjdeleyen Boyraz, "İnşallah daha büyük projeleri de sizlerle yapacağız. Yeni büyük bir proje yapacağız. Ankara ve İstanbul arası 350 kilometre hızla gidecek bir hızlı tren hattı yapıyoruz. 80 dakikada gidecek." diye konuştu.

        Boyraz, bakanlığın projeleri ve savunma sanayinde yapılan projeler hakkında da bilgi verdi.

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de hayat hikayesini paylaşarak, Türk güreşinin hedeflerini anlattı.

        Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

