Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yeterli kar yağışı almasının ardından kayak sezonunun başlaması bekleniyor.