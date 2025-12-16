Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu

        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:54 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

        Kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.

        Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

        Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yeterli kar yağışı almasının ardından kayak sezonunun başlaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Taha Akgül: "Asıl hedef 2032 Brisbane" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Ta...
        Taha Akgül: "Asıl hedef 2032 Brisbane" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Ta...
        Yıldız Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü
        Yıldız Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü
        Uzmanı asgari ücret zam beklentisini açıkladı: "25 bin 640 TL ile 27 bin TL...
        Uzmanı asgari ücret zam beklentisini açıkladı: "25 bin 640 TL ile 27 bin TL...
        Yozgat Ticaret Borsası üyelerinden Sivas'taki borsaya ziyaret
        Yozgat Ticaret Borsası üyelerinden Sivas'taki borsaya ziyaret
        Sivas'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi
        Sivas'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi
        Sivas'ta kişi başı gelir 351 bin liraya ulaştı Sivas'ta 2020 yılında 41 bin...
        Sivas'ta kişi başı gelir 351 bin liraya ulaştı Sivas'ta 2020 yılında 41 bin...