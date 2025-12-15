Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

        Sivas'ta ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

        Giriş: 15.12.2025 - 17:18 Güncelleme: 15.12.2025 - 17:18
        Sivas'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi
        Sivas'ta ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ülkü İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, Kur'an-ı Kerim'in sadece okunan bir kitap değil, yaşanan, hissedilen ve hayata rehber olan ilahi bir mesaj olduğunu söyledi.

        Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Tutkun, "Bu yarışma birincilikten öte Kur'an-ı Kerim ile daha güçlü bir bağ kurma, özgüven kazanma ve mesleki anlamda kendini geliştirme fırsatıdır." dedi.

        Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halil Duman ise dünyanın pek çok coğrafyasında ilmi ve ahlaki donanımıyla örnek gösterilen imam hatip neslinin Kur'an'a olan sevgisinin bu tür programlarla desteklenmesinin kendileri için büyük bir kıvanç kaynağı olduğunu belirtti.

        Liseler kategorisinde, Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Emin Kapucu birinci, Gemerek Şehit Fazlı Altuntaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Çatak ikinci, İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Abdulbaki Kalaycı ise üçüncü oldu.

        Ortaokul öğrencileri arasındaki yarışmada ise Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bilal Hulusi Gülmez birinci, Huzur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Hasan ikinci, Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Sait Şahin de üçüncü oldu.

        Yarışmada dereceye giren öğrencilerin 26 Mart 2026'da Adıyaman'da düzenlenecek bölge birinciliği yarışmasında Sivas'ı temsil edeceği öğrenildi.

        Yarışmayı, İl Müftüsü Hasan Limon, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Turan Ulutaş, İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler takip etti.

