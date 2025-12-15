Sivas'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

Sivas'ta ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ülkü İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, Kur'an-ı Kerim'in sadece okunan bir kitap değil, yaşanan, hissedilen ve hayata rehber olan ilahi bir mesaj olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Tutkun, "Bu yarışma birincilikten öte Kur'an-ı Kerim ile daha güçlü bir bağ kurma, özgüven kazanma ve mesleki anlamda kendini geliştirme fırsatıdır." dedi.

Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halil Duman ise dünyanın pek çok coğrafyasında ilmi ve ahlaki donanımıyla örnek gösterilen imam hatip neslinin Kur'an'a olan sevgisinin bu tür programlarla desteklenmesinin kendileri için büyük bir kıvanç kaynağı olduğunu belirtti.