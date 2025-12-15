Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas 4 Eylül Barajı mansap düzenlemesi çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda mansap (suyun gidiş yönü kısmında kalan, suyun barajdan çıktığı taraf) düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:15 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:15
        DSİ Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü kentte baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra taşkın kontrol ve ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeyi, vatandaşların etkilenebileceği zararlara karşı taşkın kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 4 Eylül Barajı'nda mansap düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, proje kapsamında il merkezinde 13 mahalle, muhtelif sayıda yapı ve 877 dekar tarım arazisinin taşkın riskine karşı kontrolünün sağlanacağını aktardı.

        Balta, proje kapsamında Mısmılırmağı, Bağırsak ve Keşişlik derelerinde 7 bin 210 metre beton ağırlıklı duvar, 3 bin 800 metre betonarme "U" kesitli kanal, 4 bin 720 metre istifli taş tahkimat, 18 adet menfez, 2 adet yaya geçidi imalatları yapılacağını belirterek, "İş kapsamında 5 bin 24 metre beton ağırlıklı duvar ve 5 adet menfez imalatları tamamlandı. Projenin Sivas'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

