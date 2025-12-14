Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Yıldızeli Derneği'nin hizmet binası açıldı

        Sivas'ta Yıldızeli Derneği'nin hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Yıldızeli Derneği'nin hizmet binası açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta Yıldızeli Derneği'nin hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

        İl merkezindeki derneğin açılış törenine, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Yıldızeli Kaymakamı İsmail Bildirici, Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Şimşek, yaptığı konuşmada, derneklerin önemine vurgu yaptı.

        Uzun ise Yıldızeli'nin Sivas'ın en fazla nüfusa sahip ilçesi olduğunu belirtti.

        Bildirici de derneklerin kültürel bağları güçlendiren ve dayanışmayı artıran çalışmalara katkı sağladığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından derneğin açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine, 28 gün sonr...
        Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine, 28 gün sonr...
        Göçük altında kalan şantiye müdürünün 28'inci günde cansız bedenine ulaşıld...
        Göçük altında kalan şantiye müdürünün 28'inci günde cansız bedenine ulaşıld...
        Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı
        Nesli tehlike altında olan vaşak, ağaçta görüntülendi
        Nesli tehlike altında olan vaşak, ağaçta görüntülendi
        Sivas Nuri Demirağ Havalimanı kasım ayında 41 bin 612 yolcuya hizmet verdi
        Sivas Nuri Demirağ Havalimanı kasım ayında 41 bin 612 yolcuya hizmet verdi