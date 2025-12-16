Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Yozgat Ticaret Borsası üyelerinden Sivas'taki borsaya ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:38
        Yozgat Ticaret Borsası heyeti, Sivas'taki borsayı ziyaret etti.

        Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, Yozgat Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet Türkekul, Genel Sekreter Yasemin Erkekli ve Akreditasyon Sorumlusu Demet Türkekul'dan oluşan heyet, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında kıyaslama ziyareti gerçekleştirmek üzere Sivas'taki borsaya ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarette, Yozgat heyeti, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya, Başkan Yardımcısı Mikayil Kurt ve Genel Sekreter Mihrali Dayı ile bir araya geldi.

        Toplantıda, TOBB Akreditasyon Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalar, iyi uygulama örnekleri ve kurumsal hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik süreçler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Ziyaret kapsamında, akreditasyon kriterleri, kalite yönetimi, üye memnuniyeti, hizmet süreçleri ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ele alınırken, kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

        Karakaya, ziyaretlerinden dolayı Yozgat Ticaret Borsası heyetine teşekkür ederek, TOBB Akreditasyon Sistemi'nin borsaların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

