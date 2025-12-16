Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, 2026'dan umutlu:

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 2026 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonasında daha iyi sonuçlar almak için çalışacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 18:26 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, 2026'dan umutlu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 2026 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonasında daha iyi sonuçlar almak için çalışacaklarını söyledi.

        Akgül, konferansa katılmak üzere geldiği Sivas'ta, AA muhabirine, yakın zamanda yaptıkları Türkiye şampiyonasının sezonun ilk müsabakası olduğunu ifade etti.

        Yapılan Türkiye şampiyonasının 2026 Avrupa ve Dünya şampiyonasının seçmeleri niteliğinde olduğunu belirten Akgül, "Geçen seneden bu yana bir değişiklik olarak bütün sporcularımızın oraya girmesini zorunlu kıldık. Çocuklarımızın güreşmesini, müsabakalardan kaçmamalarını istiyoruz. Bu anlamda bir disipline etmek için böyle bir karar aldık." diye konuştu.

        Çocukları müsabakalara daha çok götürmeyi ve onlara daha çok kamp yaptırmayı hedeflediklerini vurgulayan Akgül, "2026 yılında inşallah yükselişe geçen bir Türk güreşi olacak. Üzerimizde hala bir ağırlık, bir ölü toprağa var, bunu atmak biraz zaman alacak." dedi.

        - "Rıza'nın gelişiyle grekoromen takımımızda yükseliş başlayacaktır"

        Aldığı 4 yıllık cezaya itiraz eden milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazının haklı bulunduğunu ve 1 Ocak 2026'dan itibaren aktif spor hayatına dönebileceğini vurgulayan Akgül, şöyle konuştu:

        "Rıza Kayaalp'in masumiyetine mahkeme karar verdi ve cezasını düşürdüler. Rıza'nın gelişiyle beraber inşallah grekoromen takımımızda yükseliş başlayacaktır. Onların kamp programlarına daha planlı ve programlı yaptık. İnşallah daha iyi çalışacaklar ve grekoromen takımımızda ciddi bir potansiyel var. Serbest takımda çok geniş bir ekip var, bu ekibe zaman tanınması gerekiyor. Rıza'nın dönüşüyle beraber grekoromen takımını iyi hazırlarsak takım halinde dünya şampiyonu olacak bir kapasite var. 2026 yılında daha başarılı olacaklarını düşünüyorum, Rıza oraya daha hakim olacaktır. Çocukları yanına toplayıp morallerini ve motivasyonlarını yükseltecektir. Çocuklarımıza federasyon olarak ne gerekiyorsa destek olacağız ve sonuna kadar arkalarındayız. İnşallah onlar da bizleri utandırmayacaklar. İnşallah 2026 yılında Avrupa ve dünya şampiyonasında daha iyi sonuçlar almak için çalışacağız."

        - "2028 olimpiyatlarında gereken görevi yapacağız"

        Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandığını anımsatan Akgül, onun açtığı yolda genç kadın sporcuların bayrağı devraldığını söyledi.

        Kadın sporcuların Türk kadınının gücünü her yerde gösterdiğini dile getiren Akgül, "Onların da performansını yukarı çekmemiz gerekiyor, olimpiyat için yeterli değil. İnşallah onu da daha ileri taşıyacağız. Ama iyi bir jenerasyonumuz var, alttan da gelen çok iyi bir jenerasyon var. Kadın güreşine antrenörlerimizin eğilimi biraz daha artmaya başladı. Kadın güreşinden memnunuz, iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kriterlerinin her zaman olimpiyatlar olduğuna dikkati çeken Akgül, orada başarılı olmak zorunda olduklarını anlatarak, "İnşallah 2028 olimpiyatlarında Allah'ın izniyle gereken görevi yapacağız." dedi.

        - "Altyapıya ilgi artmaya başladı"

        Federasyon başkanlığı görevine gelmesiyle birlikte güreşe olan ilginin arttığını belirten Akgül, şunları kaydetti:

        "Güreşte tekrardan bir güven ortamı oluştu, aileler güvenmeye başladı. Özellikle sporcu eğitim merkezlerimize aileler çocuklarını gönderiyorlar. Aileler çocuklarını buralara yatılı göndermekte imtina etmiyorlar. İyi niyetimizle bu işin başarılı olması için koşturuyoruz. Yeni başlayan sporcu sayımız da çok fazla, ilgi artmaya başladı. Bu havuz Allah'ın izniyle damlaya damlaya büyüyecek. Sivas'ta 10 bin sporcunun katılımıyla şampiyonaya düzenleyeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu
        Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu
        Taha Akgül: "Asıl hedef 2032 Brisbane" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Ta...
        Taha Akgül: "Asıl hedef 2032 Brisbane" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Ta...
        Yıldız Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü
        Yıldız Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü
        Uzmanı asgari ücret zam beklentisini açıkladı: "25 bin 640 TL ile 27 bin TL...
        Uzmanı asgari ücret zam beklentisini açıkladı: "25 bin 640 TL ile 27 bin TL...
        Yozgat Ticaret Borsası üyelerinden Sivas'taki borsaya ziyaret
        Yozgat Ticaret Borsası üyelerinden Sivas'taki borsaya ziyaret