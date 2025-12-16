Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti

Habertürk
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor, 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

