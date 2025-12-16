Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta buzlanma ve don uyarısı

        Sivas Valiliği, kentte etkili olması beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 22:37 Güncelleme: 16.12.2025 - 22:37
        
        Sivas Valiliği, kentte etkili olması beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kenti etkisi altına alan yağışların aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

        Yağışlı sistemin ardından yarın sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının il genelinde 0 derecenin altına düşeceği aktarılan açıklamada, "Buna bağlı olarak buzlanma ve don olayları ile birlikte sis ve pus hadiselerinin görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, ulaşımda aksamalara karşı gerekli önlemleri almaları ve yayımlanan tahmin, değerlendirme ve uyarıları yakından takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

