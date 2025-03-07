ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini eleştiren bir videoyla, "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi." mesajını paylaştı.

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Biden'ın başkanlık dönemi ve kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinden görüntülere yer verdi.

"ULUSAL KABUSUMUZ NİHAYET SONA ERDİ"

Biden'ın uçak merdivenlerinde ayağı kaydığı görüntünün paylaşıldığı videoda, "Aşağılanmayla, içeride başarısızlıkla ve dışarıda utançla geçen dört uzun yılın ardından, ulusal kabusumuz nihayet sona erdi." ifadesi kullanıldı.

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Videoda, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın eşi Jill Biden'ın görüntülerine yer verilirken, "Sağduyu geri geldi. Amerika geri döndü." mesajı verildi.

"SAVAŞLARI DURDURMAYA ÇALIŞIYOR"

Reklam olarak tanımlanan videoda, Trump'ın tekrardan göreve gelmesinin ardından elde ettiği kazanımlar listelenirken, "(Trump) Dünyanın dört bir yanında, bitmek bilmeyen savaşları durdurmaya çalışıyor." ifadesi sırasında, başkanın Zelenskiy ile görüşmesinden görüntüler kullanıldı.

Videoda son olarak, "Halkın egemenliğini geri getirmek için yönetici elitle karşı karşıya geliyor." ifadesi dile getirilirken, reklamın Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın kurduğu "America PAC" siyasi eylem komitesi tarafından hazırlandığı kaydedildi.