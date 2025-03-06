Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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