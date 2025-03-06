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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:10
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        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kura çekimine 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yetkilileri katıldı.

        Kurada; Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor seribaşı, Galatasaray, Göztepe, Bodrum FK ve İskenderunspor ise seribaşı olmayan takımlar olarak yer aldı.

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        Çeyrek final ve yarı final maçları tek maç üzerinden oynanacak. Çeyrek final müsabakaları 1-3 Nisan tarihleri arasında, yarı final karşılaşmaları ise 22-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

        ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

        Trabzonspor - Bodrum FK

        Konyaspor - İskenderunspor

        Fenerbahçe - Galatasaray

        Beşiktaş - Göztepe

        YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

        Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe

        Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray

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