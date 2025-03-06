Akıncılar'da deprem tatbikatı yapıldı

Yapılan bilgilendirmenin ardından senaryo gereği yaşanan depremde öğrenciler "çök, kapan ve tutun" uygulamasını gerçekleştirdi.

Akıncılar Türk Telekom Lisesi'nde afet bilincini artırmak ve öğrencilerin acil durumlar için hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.