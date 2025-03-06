Akıncılar'da deprem tatbikatı yapıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Akıncılar Türk Telekom Lisesi'nde afet bilincini artırmak ve öğrencilerin acil durumlar için hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla deprem tatbikatı yapıldı.
Yapılan bilgilendirmenin ardından senaryo gereği yaşanan depremde öğrenciler "çök, kapan ve tutun" uygulamasını gerçekleştirdi.
Afet alarmının çalmasının ardından öğrenciler binayı terk ederek toplanma alanına yönlendirildi.
Akıncılar Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, öğrencilere gerçek acil durumda yapması gerekenleri uygulamalı olarak öğrettiklerini söyledi.
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