Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Times'a konuştu: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok" | Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Times'a konuştu: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok" | Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Times'a konuştu: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Times'a yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın eylemlerine ilişkin değindi ve "Kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı." dedi. Fidan, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin, "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok. Başkan Trump, şu anda Avrupa'dan çekilmemeyi seçse bile, gelecekte benzer görüşlere ve siyasi fikirlere sahip birinin Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğine katkılarını azaltmayı düşünmesi mümkün." dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 06.03.2025 - 14:53 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:53 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL