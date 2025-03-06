Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç'ten geçmiş olsun ziyareti

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, bir camide teravih namazı sırasında doğal gazlı ısıtıcıdan sızan karbonmonoksitten etkilendikleri değerlendirilen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yeşilyazı Mahalle Camisi'nde 1 Mart'ta teravih namazı esnasında rahatsızlanan ve tedavilerinin ardından taburcu olan vatandaşlarla bir araya gelen Sevinç, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Sevinç, "Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz." dedi.

Akıncılar ilçesinde 1 Mart'ta yaşanan olayda bir camide teravih namazı sırasında doğal gazlı ısıtıcıdan sızan karbonmonoksitten etkilendiği değerlendirilen 48 kişi tedavi altına alınmıştı.