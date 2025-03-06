Akıncılar'da çöp konteynerleri yenilendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 56 yeni çöp konteyneri kazandırıldı.

​​​​​​​Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, daha temiz bir ilçe parolasıyla çıktıkları yolda ihtiyaç olan cadde ve sokaklara yeni çöp konteynerleri yerleştirdiklerini söyledi.

Hizmetin hayırlı olmasını dileyen Sevinç, "Birlikte yaşadığımız bu güzel ilçede daha temiz bir ortam oluşturacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.