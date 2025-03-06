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        Ulaş Kaymakamı Eskimez, okul müdürleriyle toplantı yaptı

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, okul müdürleriyle toplantıda biraya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:26
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        Ulaş Kaymakamı Eskimez, okul müdürleriyle toplantı yaptı
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        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, okul müdürleriyle toplantıda biraya geldi.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

        Toplantıda, ilçedeki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin durumu ve akademik başarı düzeyi görüşüldü.

        Eskimez, okul müdürlerinden kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin artırılması için yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

        Eğitimin öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade eden Eskimez, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için her türlü desteğin devam edeceğini belirtti.

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