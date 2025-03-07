Prof. Dr. Tuğut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tuğut, yayımladığı mesajda, iş dünyasında kadınların eşit fırsatlar elde etmesi için istihdam politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer almasının sağlanması gerektiğini aktaran Tuğut, "Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yasa ve politikaların uygulanması desteklenmelidir. Kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek için kadın girişimcileri desteklemek için mikro kredi, hibe ve fonlar sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Tuğut, kadınlara yönelik şiddetle mücadele eden kuruluşların desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, acil yardım hatları ve kadın sığınma evleri için kaynakların artırılması gerektiğini kaydetti.​​​​​​​