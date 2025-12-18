Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta ezanı güzel okuma ve hafızlık yarışmalarının il finalleri yapıldı

        Sivas'ta, "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" il finalleri Zara ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:28 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta ezanı güzel okuma ve hafızlık yarışmalarının il finalleri yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta, "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" il finalleri Zara ilçesinde gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaların il finali, Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Programda konuşan Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Fehmi Tutkun, "Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 40 yılı aşkın bir süredir bu yarışmaları icra etmektedir. Bugün burada ezan güzel okuma ve hafızlık yarışmalarını icra etmiş olacağız. Bugünün en anlamlısı Zara ilçemizde bulunmamızdır. Daha ziyade uzun yıllardır il merkezinde tertip ettiğimiz bu yarışmaları bu yıldan itibaren Zara ilçemizden başlamak suretiyle ilçelerimize taşımış olduk." dedi.

        Konuşmaların ardından Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda il genelinden 12 öğrenci, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nda da 8 öğrenci yer aldı.

        Programda, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Suşehri Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Kerem Sezgin birinci, Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mevlüt Hakan Yılmaz ikinci, Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Musab Pınar da üçüncü oldu.

        Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nda ise Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tahir Moudardam Hamdan birinciliği, Sivas İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Erdem Pınar ikinciliği, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Tabsho da üçüncülüğü elde etti.

        Yarışmaya, Kaymakam Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, ilçe protokolü, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?

        Benzer Haberler

        Ezanı güzel okumak için yarıştılar
        Ezanı güzel okumak için yarıştılar
        Çekirdek aile küçüldü, yalnız yaşam arttı Uzmanı açıkladı: "Gençler evlilik...
        Çekirdek aile küçüldü, yalnız yaşam arttı Uzmanı açıkladı: "Gençler evlilik...
        Sivas'ta "Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi"nin yapımı tamamlandı
        Sivas'ta "Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi"nin yapımı tamamlandı
        Sivas yine şaşırtmadı, buz kesen kentte cam kazıma mesaisi başladı
        Sivas yine şaşırtmadı, buz kesen kentte cam kazıma mesaisi başladı
        Selçuklu mirası, Sivas'ta kurulan müzeyle yaşatılacak
        Selçuklu mirası, Sivas'ta kurulan müzeyle yaşatılacak
        Uzmanı açıkladı sporcu çocuklarda kardiyolojik muayene önem taşıyor
        Uzmanı açıkladı sporcu çocuklarda kardiyolojik muayene önem taşıyor