Sivas'ta ezanı güzel okuma ve hafızlık yarışmalarının il finalleri yapıldı

Sivas'ta, "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" il finalleri Zara ilçesinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaların il finali, Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Fehmi Tutkun, "Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 40 yılı aşkın bir süredir bu yarışmaları icra etmektedir. Bugün burada ezan güzel okuma ve hafızlık yarışmalarını icra etmiş olacağız. Bugünün en anlamlısı Zara ilçemizde bulunmamızdır. Daha ziyade uzun yıllardır il merkezinde tertip ettiğimiz bu yarışmaları bu yıldan itibaren Zara ilçemizden başlamak suretiyle ilçelerimize taşımış olduk." dedi.

Konuşmaların ardından Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda il genelinden 12 öğrenci, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nda da 8 öğrenci yer aldı.