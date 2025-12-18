Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta "Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi"nin yapımı tamamlandı

        Sivas Belediyesinin "Kale Projesi" kapsamında hayata geçirdiği "Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi"nin yapımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:13
        Sivas'ta "Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi"nin yapımı tamamlandı
        Sivas Belediyesinin "Kale Projesi" kapsamında hayata geçirdiği "Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi"nin yapımı tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müzeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Uzun, eserleri inceleyerek, Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademi Başkanı Doç. Dr. Işın Fırat'tan bilgi aldı.

        Selçuklu mirasını yaşatmayı amaçlayan müzenin, "Kale Projesi"nin tamamlanmasının ardından 2027'de ziyarete açılması planlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uzun, Sivas'ın Selçuklu dönemindeki tarihi ve kültürel önemine dikkati çekti.

        Uzun, Selçuklu medeniyetine ait değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Yakın zamanda "Kale Projesi" için çalıştay gerçekleştirdiklerini belirten Uzun, şunları kaydetti:

        "Çalıştayımızda ortaya çıkan fikirlerden birisi de 'Selçuklu Müzesi' yapılmasıydı. Işın Fırat hocamız da o dönem çalıştayımıza katılarak fikirleriyle önemli katkılar sağlamıştı. Hocamızla hayata geçirdiğimiz 'Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi' ile projemizde ilk eseri ortaya koymuş olduk. Hocamız gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. Emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'ye örnek olacak bu müzemiz, şehrimize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

