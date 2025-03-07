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        Ulaş Milli Eğitim Müdürü Gül, ilçeye veda etti

        Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanan Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, ilçeye veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:34
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        Ulaş Milli Eğitim Müdürü Gül, ilçeye veda etti
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        Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanan Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, ilçeye veda etti.

        İlçede 7 yıldır görev yapan Gül, okullara ve kurumlara veda ziyaretinde bulundu.

        Ulaş'ta güzel bir çalışma dönemi geçirdiğini belirten Gül, "İlçemizde 7 yıl boyunca gururla çalıştım. İlçemize ve öğrencilerimize katkı sunma onuruna nail oldum." dedi.

        Görevine İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak devam edeceğini söyleyen Gül, "Bu kutlu görevimden ve çok kıymetli dostlarımdan ayrılıyorum. Bu süre zarfında birlikte çalışma onurunu yaşadığım tüm mesai arkadaşlarıma, teşekkür ediyorum. Yeni görevimde de aynı azimle çalışmaya devam edeceğimi ve herkese kapımın sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

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