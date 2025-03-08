Sivas'ta CHP teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahap Gazi Doğan ve Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Korkmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadın cinayetlerine ve kadınların iş kazalarında yaşamlarını yitirmelerine dikkati çekti.

Bir anne olan kadınların hayatın her alanında var olduklarını belirten Korkmaz, "Tarihin yazıldığı ilk günden son güne kadar devrimin öncüsü olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz kadınlar dün de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız." dedi.

CHP İl Başkanı Doğan ise Kadınlar Günü'nü kutlamak ve kadın mücadelesine olan inancı bir kez daha vurgulamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Eşitlik ve özgürlük için mücadele eden, hayatın her alanında emek veren kadınların gününü tebrik eden Doğan, "CHP olarak kadınların hayatın her alanında eşit haklara sahip olması için mücadele ediyoruz. Kadınların siyasette, ekonomide, toplumsal yaşamda hak ettiği yerde olması, sadece bir temenni değil, bizim için bir görevdir." diye konuştu.