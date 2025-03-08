Zara'da vatandaşlar iftar sofralarında üniversite öğrencilerini ağırlıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri her gün bir ailenin iftar sofrasına konuk oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Zara Gençlik Merkezi tarafından başlatılan program kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri her gün bir aileyle iftar sofralarında oruçlarını açıyor.

Zara Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu, AA muhabirine, özenle yemek hazırladıkları KYK yurdunda da iftar sofrası kurduklarını söyledi.

Ailelerinden uzakta eğitim için ilçeye gelen öğrencilerin aile ortamında iftar yapmaları için böyle bir proje geliştirdiklerini belirten Kuzu, "Başlattığımız projemizle öğrencilerimizin Zara'daki aile ortamını görmeleri ve ailelerle tanışmalarını da amaçlamaktayız. Zaralı ailelerimizin öğrencilerimize gurbetteki aileleri olmalarını istiyoruz." dedi.

Programa katılan 102 öğrencinin ramazan ayı süresince farklı evlerde iftarlarını yapacaklarını ifade eden Kuzu, iftar vermek üzere kuruma 16 ailenin başvurduğunu, Gençlik Merkezi'ndeki eğitim programlarında öğrencilerin ürettikleri hediyelik el sanatları ürünlerini de ailelere hediye ettiklerini kaydetti.