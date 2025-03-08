Sivas'ta trafik polisleri, durdurdukları kadın sürücülere hediye verdi

Sivas'ta trafik ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla uygulama noktasında durdurdukları kadın sürücülere hediye verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, İnönü Bulvarı Atatürk Kongre Müzesi önündeki uygulama noktasında, kadın sürücüleri durdurdu.

Sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, kadın sürücülere hediye verdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli komiser Aylin Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik polislerinin sürücüleri hep ceza yazmak için durdurduğuna yönelik yanlış bir algının hakim olduğunu söyledi.

İnsanların can güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Güzel, "Bu özel günde kadın sürücüleri mutlu etmek istedik. Onların küçük bir hediyeyle gönüllerini almak istedik. Tüm kadınların günleri kutlu olsun." dedi.

Sürücülerden Özge Dal ise aldığı hediye karşısında şaşırdığını belirterek, "Bir sıkıntı var diye durdurduklarını düşündüm ama sonrasında hediye verdiler. Çok ince bir davranıştı, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özlem Mıdık da ilk başta trafik polislerinin ceza yazmak için kendisini durdurduğunu düşündüğünü ifade etti.

Hediye verilince şaşırdığını dile getiren Mıdık, "Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın günleri kutlu olsun." dedi.